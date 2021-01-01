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В России выявили 27 039 заразившихся коронавирусом за сутки 

ТАСС 1 час назад
В России выявили 27 039 заразившихся коронавирусом за сутки
Фото: ТАСС
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 039, до 3 186 336. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее в штабе сообщали о 27 747 новых случаях.
Показатель заболеваемости за последние семь дней составил в среднем 18,9 случая в сутки на каждые 100 000 жителей.
В частности, в Москве выявили 5 907 заразившихся, в Санкт-Петербурге — 3 746, в Московской области — 1 568, в Нижегородской — 506, в Свердловской — 398, в Ростовской — 392.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составило 548 643, следует из данных штаба.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 536 против 593 днем ранее, до 57 555. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до максимальных с начала пандемии 1,81%, следует из данных штаба.
В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 71 смерть, в Санкт-Петербурге — 75, в Воронежской области — 30, в Красноярском крае — 20, в Свердловской области — 18, в Нижегородской — 17.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 25 798, до 2 580 138. Таким образом, доля уже вылечившихся впервые с начала октября достигла 81% от общего числа заразившихся.
В частности, в Москве за сутки выписали 6 334 человека, в Санкт-Петербурге — 3 058, в Подмосковье — 1 409, в Карелии — 463, в Нижегородской и Свердловской областях — соответственно 437 и 402.
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