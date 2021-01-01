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Москва

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 

Москва24 1 час назад
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом, сообщили в столичном Оперштабе.

"В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом", — отметили в ведомстве.

Общая численность умерших от COVID-19 в столице составила 11 280 человек. В Оперштабе напомнили, что в случае наличия любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.
По последним данным, в столице обнаружили 6 566 новых случаев коронавируса. 1 697 заболевших COVID-19 были госпитализированы. Сообщалось, что 560 человек находятся на аппарате ИВЛ.
Ранее москвичам ответили на основные вопросы по вакцинации от коронавируса. В частности, столичным жителям рассказали о противопоказаниях для получения прививки, о применении препарата получившим плацебо во время испытаний, а также о том, как можно записаться на вакцинацию.
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Общество , Происшествия , Москва
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