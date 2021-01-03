Россиян призвали не проверять прочность льда ударом ноги

Замначальника Московской спасательной службы на водных объектах Александр Рангаев рассказал, что проверять прочность льда ударом ноги нельзя. Он указал, что при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда с помощью пешни — палки.

Специалист добавил, что из-за потепления в столице лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега. Рангаев подчеркнул, что лед редко проламывается мгновенно. Обычно этому предшествуют проседание льда и характерное потрескивание.

"В этом случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам, скользящим ("старческим") шагом", — пояснил спасатель.

Он заключил, что на подледную рыбалку нельзя брать с собой алкогольные напитки, а лучше взять горячий чай.