Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Спасатели призвали не проверять прочность льда ударом ноги 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Россиян призвали не проверять прочность льда ударом ноги
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замначальника Московской спасательной службы на водных объектах Александр Рангаев рассказал, что проверять прочность льда ударом ноги нельзя. Он указал, что при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда с помощью пешни — палки.
Специалист добавил, что из-за потепления в столице лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега. Рангаев подчеркнул, что лед редко проламывается мгновенно. Обычно этому предшествуют проседание льда и характерное потрескивание.

"В этом случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам, скользящим ("старческим") шагом", — пояснил спасатель.

Он заключил, что на подледную рыбалку нельзя брать с собой алкогольные напитки, а лучше взять горячий чай.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Москва24: последние новости
Василий Лановой и его супруга заразились коронавирусом Василий Лановой и его супруга заразились коронавирусом Умер один из основателей экономической журналистики в России Александр Шадрин Умер один из основателей экономической журналистики в России Александр Шадрин Попова сообщила, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 Попова сообщила, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Общество , Оренбург , Оренбургская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение