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В России на 20% сокращаются противопожарные требования 

Прайм 39 минут назад
В России сокращаются противопожарные требования
Фото: РИА Новости
Новые правила противопожарного режима вступают в силу в России 1 января 2021 года, они включают на 20% меньше требований: там не будет устаревших, дублирующих и излишних нормативов.
Как сообщил ранее директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев, новая редакция правил направлена на исключение устаревших, дублирующих и избыточных нормативов. Ранее правила противопожарного режима содержали 515 обязательных требований. После исключения излишних нормативов сохранено 428 требований, то есть сокращено около 20% обязательных требований (порядка 80 пунктов).
В то же время в правила добавили раздел из 8 пунктов по обеспечению противопожарного режима при применении пиротехнических изделий. В новом документе сокращено нормативное количество огнетушителей для автозаправочных станций и подвижного железнодорожного состава. Также исключена необходимость разработки инструкции по мерам пожарной безопасности для каждого отдельного помещения. Кроме того, исключено большинство бумажной документации — актов, журналов и тому подобное. При этом предлагается ведение единого журнала в электронном виде.
Правила переработаны на основе анализа причин и последствий крупных пожаров, происходивших в России за последние семь лет.
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Общество , Ринат Еникеев , МЧС
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