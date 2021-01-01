В России сокращаются противопожарные требования

Новые правила противопожарного режима вступают в силу в России 1 января 2021 года, они включают на 20% меньше требований: там не будет устаревших, дублирующих и излишних нормативов.

Как сообщил ранее директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев , новая редакция правил направлена на исключение устаревших, дублирующих и избыточных нормативов. Ранее правила противопожарного режима содержали 515 обязательных требований. После исключения излишних нормативов сохранено 428 требований, то есть сокращено около 20% обязательных требований (порядка 80 пунктов).

В то же время в правила добавили раздел из 8 пунктов по обеспечению противопожарного режима при применении пиротехнических изделий. В новом документе сокращено нормативное количество огнетушителей для автозаправочных станций и подвижного железнодорожного состава. Также исключена необходимость разработки инструкции по мерам пожарной безопасности для каждого отдельного помещения. Кроме того, исключено большинство бумажной документации — актов, журналов и тому подобное. При этом предлагается ведение единого журнала в электронном виде.

Правила переработаны на основе анализа причин и последствий крупных пожаров, происходивших в России за последние семь лет.