Новые запреты для курильщиков вступили в силу

С начала года в России запрещено курение в медучреждениях, торговых точках, складских помещениях и базах, сообщает «Прайм».

«Исключением стали только места, специально предназначенные для курения согласно российскому законодательству. Такие зоны для курильщиков должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения», — говорится в материале.

Так, теперь нельзя курить рядом со складами, базами, хлебоприемными пунктами, злаковыми массивами и сенокосными угодиями, объектами здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, рядом с объектами производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасными и пожароопасными участками.

Руководители таких объектов должны вывесить знаки о запрете курения и пользования открытым огнем.

Закон о запрете курения в общественных местах начал действовать в РФ в 2013 году. ​​​