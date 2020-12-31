Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

В России запустили праздничный салют с вертолета 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России запустили праздничный салют с вертолета
Фото: Дмитрий Добрый/YouTub
В Сети опубликовали видеоролик, на котором российский вертолет кружится, а с судна запускают салют в разные стороны.
Длительность ролика составляет 1:30, на нем запечатлен вертолет, кружащийся по спирали, и запускающий с обоих бортов салют. Также с самого воздушного судна падают снопы искр.
Запись сделана в темное время суток в лесистой местности, на ней слышны голоса нескольких человек, а также песня группы DragonForce — Through the Fire and Flames.
Где и когда именно было снято видео, неизвестно.
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Самый большой ребенок в мире» умер в Кабардино-Балкарии «Самый большой ребенок в мире» умер в Кабардино-Балкарии В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины и препарата от коронавируса В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины и препарата от коронавируса Онищенко призвал сажать блогеров за негативное влияние на молодежь Онищенко призвал сажать блогеров за негативное влияние на молодежь
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение