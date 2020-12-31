Остров на Курилах получил название в честь советского маршала

«Для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А. М. Василевского присвоить наименование «Маршала Василевского» безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — говорится в документе.