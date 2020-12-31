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Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Остров на Курилах получил название в честь советского маршала
Фото: pixabay
Правительство России присвоило безымянному острову Большой Курильской гряды в Сахалинской области имя маршала Александра Василевского. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

«Для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А. М. Василевского присвоить наименование «Маршала Василевского» безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — говорится в документе.

Данное решение было принято по предложению Сахалинской областной думы. А депутатам поступило предложение от Сахалинского отделения Русского географического общества.
Под руководством легендарного маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Южный Сахалин и Курилы.
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Общество , Александр Василевский , Русское географическое общество , Правительство РФ , Сахалинская Область
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