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РФПИ заявил о готовности поставить в Венгрию вакцину от COVID-19 

Daily Storm и ещё 2 1 час назад
РФПИ заявил о готовности поставить в Венгрию вакцину от COVID
Фото: РИА Новости
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что готовы поставить в Венгрию в январе-марте 2021 года вакцину от новой коронавирусной инфекции. Сейчас идет работа с венгерскими регуляторами по вопросам одобрения препарата, подчеркнул представитель РФПИ. Таким образом фонд опроверг информацию в СМИ об отказе Венгрии от вакцины «Спутник V».

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе-марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — рассказал ТАСС представитель РФПИ.

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Общество , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Венгрия
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