РФПИ заявил о готовности поставить в Венгрию вакцину от COVID

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе-марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — рассказал ТАСС представитель РФПИ.