РФПИ заявил о готовности поставить в Венгрию вакцину от COVID

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что готовы поставить в Венгрию в январе-марте 2021 года вакцину от новой коронавирусной инфекции. Сейчас идет работа с венгерскими регуляторами по вопросам одобрения препарата, подчеркнул представитель РФПИ. Таким образом фонд опроверг информацию в СМИ об отказе Венгрии от вакцины «Спутник V».
«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе-марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — рассказал ТАСС представитель РФПИ.