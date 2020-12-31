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Названа женщина с самым красивым лицом 

РИА Новости 21 минуту назад
Четыре россиянки попали в топ-100 самых красивых женщин
Фото: © Getty Images for Pinkberry/Jesse Grant
Развлекательный ресурс TC Candler назвал модель из Израиля Яэль Шелбия самой красивой женщиной.
Она возглавила топ-100 девушек в видео, опубликованном на YouTube-канале портала, который совместно с Independent Critics ежегодно составляет соответствующий рейтинг.
Для нее это четвертое попадание в список. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.
В топ-100 также попали четыре россиянки. Так, актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68 место.
На 42 строчке рейтинга расположилась 19-летняя модель из Новосибирска Наталья Цевельчугова.
Еще одна россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла 28 место в рейтинге.
Выше всех из россиянок удалось подняться модели Октябрине Максимовой — она заняла 20 место.
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