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Москва

Администратор русской «Википедии» скончался от коронавируса 

News.ru 47 минут назад
Администратор русской «Википедии» скончался от COVID
Фото: qkowlew/vk.com
Администратор русской «Википедии» Сергей Яковлев умер в больнице от коронавируса. Ему было 55 лет.
О смерти Яковлева сообщила его жена Катарина Беляева-Чернышева.

Очень больно сообщать это, особенно сейчас, когда все празднуют. Новостей больше не будет. Серёжа умер, — написала она на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Яковлев был госпитализирован в столичную больницу № 50 в середине декабря. Супруга рассказывала о его самочувствии в соцсетях. Первоначально он находился в тяжёлом состоянии, но за несколько дней до смерти оно стабилизировалось. Беляева-Чернышева отметила, что к болезни мужа «подключилась инфекция» и началось воспаление, но это, по словам медиков, практически нормальное течение болезни.
Яковлев занимался редактирование российской части «Википедии» с 2008 года. За это время он внёс более 60 тысяч правок и написал свыше 350 статей.
За последние сутки в России зафиксировано 27,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлению выписаны около 29 тысяч пациентов, скончались 593 человека. Всего с начала пандемии в стране заболели более 3 млн человек. Из них 2,5 млн выздоровели, а 57 тысяч стали жертвами инфекции.
Ранее NEWS.ru писал, что с диагнозом «коронавирус» была госпитализирована актриса театра и кино Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Она находится в реанимации, состояние оценивается как стабильное. Вместе с актрисой в больницу попали её дочь Варвара и внучка Анна.
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Общество , Алиса Фрейндлих , Сергей Яковлев
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