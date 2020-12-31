Во Франции скончался актер фильма «Анжелика и король» 

В Париже на 94-м году жизни скончался актер Робер Оссейн , известный российскому зрителю по исполнению главной роли в фильмах про Анжелику, сообщает издание Le Figaro . Известно, что артист болел COVID-19.

О смерти Оссейна журналистам сообщили члены его семьи. Супруга актера отметила, что он ушел из жизни из-за осложнений, связанных с дыханием, в больнице, где лечился от заражения коронавирусом. Артист скончался на следующий день после своего 93-летия.

Оссейн — коренной француз. Он родился в Париже в семье эмигрантов из России — скрипача и актрисы, которые вынуждены были бежать из страны после революции 1917 года. Оссейн пришел в актерскую профессию в возрасте 23 лет. Он также участвовал в постановках как режиссер. Известность за пределами Франции ему принесли кинороли в таких фильмах как «Дон Жуан 73», «Анжелика и король», «Музыка», «Неукротимая Анжелика», «Человек и его собака», «Мираж» и других. В середине 50-х годов Оссейн дебютировал как кинорежиссер. За его плечами участие в более чем 100 фильмах.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в парижской больнице, расположенной в пригороде Нейи-сюр-Сен на западе столицы, скончался французский модельер Пьер Карден . Кутюрье было 98 лет.