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Во Франции скончался актер фильма «Анжелика и король» 

Павел Тиунов 1 час назад
Во Франции скончался актер фильма «Анжелика и король»
Фото: vk.com
В Париже на 94-м году жизни скончался актер Робер Оссейн, известный российскому зрителю по исполнению главной роли в фильмах про Анжелику, сообщает издание Le Figaro. Известно, что артист болел COVID-19.
О смерти Оссейна журналистам сообщили члены его семьи. Супруга актера отметила, что он ушел из жизни из-за осложнений, связанных с дыханием, в больнице, где лечился от заражения коронавирусом. Артист скончался на следующий день после своего 93-летия.
Оссейн — коренной француз. Он родился в Париже в семье эмигрантов из России — скрипача и актрисы, которые вынуждены были бежать из страны после революции 1917 года. Оссейн пришел в актерскую профессию в возрасте 23 лет. Он также участвовал в постановках как режиссер. Известность за пределами Франции ему принесли кинороли в таких фильмах как «Дон Жуан 73», «Анжелика и король», «Музыка», «Неукротимая Анжелика», «Человек и его собака», «Мираж» и других. В середине 50-х годов Оссейн дебютировал как кинорежиссер. За его плечами участие в более чем 100 фильмах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в парижской больнице, расположенной в пригороде Нейи-сюр-Сен на западе столицы, скончался французский модельер Пьер Карден. Кутюрье было 98 лет.
Год назад в той же больнице скончался немецкий художественный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Он умер на 86-м году жизни. За день до смерти Лагерфельд был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, но медики уже ничем помочь ему не смогли.
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Общество , Карл Лагерфельд , Пьер Карден , Робер Оссейн , Chanel
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