«Такие вещи — с ними мириться нельзя, когда влияют на детей. Почему мы должны мириться, когда блогеры этим занимаются. Надо давать оценку. Или законами, или подзаконными актами подводить под какую-то статью в УК. Просто нужно изучать этот вопрос. Есть уголовная статья — склонение к противоправным действиям» вполне может сюда подойти. А если нет — надо вносить в законодательство изменения», — передает слова Онищенко Ura.ru.