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Москва

Михаил Мишустин за роялем попал на видео 

Вадим Дроздов 12 минут назад
30 декабря премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин осуществил желание девочки из Тверской области и подарил ей синтезатор. О мечте Нади Столпник глава правительства узнал, благодаря благотворительной акции "Елка желаний".
24 декабря Мишустин снял с елки записку девочки, которая попросила у Деда Мороза музыкальный инструмент. Премьер тогда признался, что и сам мечтал когда-то о синтезаторе, и пообещал лично выбрать его для Нади. Премьер взял с Нади слово, что она посмотрит мультфильм "Бременские музыканты", а с ее папы — что он поможет девочке научиться играть на синтезаторе.
Общество , Видео , Михаил Мишустин
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