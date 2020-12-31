Михаил Мишустин за роялем попал на видео 

24 декабря Мишустин снял с елки записку девочки, которая попросила у Деда Мороза музыкальный инструмент. Премьер тогда признался, что и сам мечтал когда-то о синтезаторе, и пообещал лично выбрать его для Нади. Премьер взял с Нади слово, что она посмотрит мультфильм "Бременские музыканты", а с ее папы — что он поможет девочке научиться играть на синтезаторе.