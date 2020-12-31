Более 91,1 млн тестов на COVID-19 провели в России 

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 474 тыс. тестов на коронавирус», говорится в сообщении. Уточняется, что под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 января 2021 года остаются 665 тыс. 912 человек.