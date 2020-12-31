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Москва

Более 91,1 млн тестов на COVID-19 провели в России 

Агентство «Москва» и ещё 2 31 декабря 2020
Более 91,1 млн тестов на COVID-19 провели в России
Фото: РИА Новости
В России проведено более 91,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 474 тыс. тестов на коронавирус», говорится в сообщении. Уточняется, что под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 января 2021 года остаются 665 тыс. 912 человек.

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Общество , Роспотребнадзор
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