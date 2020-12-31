Специалист дала советы работающим в новогодние праздники 

«Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает потому, что его работа помогает другим людям ощутить праздник. Чтобы поддержать себя морально, нужно понять, почему человек это делает… понимание своей (может, это прозвучит высокопарно) миссии — для чего человек это делает», — объяснила Старикова.