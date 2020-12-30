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В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для ряда граждан 

RT на русском 1 час назад
В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для ряда граждан
Фото: Pixabay
В Тамбовской области внесли новые изменения в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Режим самоизоляции для ряда граждан продлён до 28 января 2021 года.
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Ограничения должны соблюдать жители старше 65 лет, беременные женщины, а также граждане с определёнными заболеваниями (указанными в приложении к документу).
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.
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Общество , Владимир Болибок , Тамбовская Область
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