Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Очень важный период: Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в России 

ТК «Звезда» и ещё 2 32 минуты назад
Решительный момент: Судьба COVID в РФ зависит от отдыха россиян
Фото: Igor Golovniov globallookpress
Главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, обстановка по COVID-19 в стране нельзя назвать однозначно стабильной.
Попова отметила, что сейчас «очень важный период».

«Мы впервые так надолго всей страной уходим отдыхать, а ситуация пока еще не однозначно стабильная. Вот от того, как мы проведем эти праздники, и зависит, как мы дальше будем жить», — сказала она в эфире канала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора порекомендовала не организовывать на Новый год больших застолий, так как во время их проведения возрастает риск заразиться коронавирусом.
Ранее Роспотребнадзор составил список рекомендаций по правилам безопасности во время празднования Нового года.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
ТК «Звезда»: последние новости
Праздничный локдаун: как Петербург встречает Новый год на фоне пандемии COVID-19 Праздничный локдаун: как Петербург встречает Новый год на фоне пандемии COVID-19 Названы профессии работающих на Новый год россиян Названы профессии работающих на Новый год россиян В Москве простились с советским разведчиком Джорджем Блейком В Москве простились с советским разведчиком Джорджем Блейком
Общество , COVID-19 , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение