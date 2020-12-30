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Москва

Онищенко рассказал, как можно решить проблему ношения масок 

РИАМО 54 минуты назад
Онищенко призвал раздать пожилым медицинские маски бесплатно
Фото: РИА Новости
Молодых россиян, которые не хотят носить медицинскую маску, нужно образовывать и объяснять, почему ее следует носить, пожилым людям стоит раздавать средства защиты бесплатно, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Мы необразованные, мы знаем правила, но не выполняем их. Образованный человек правила безопасности знает и выполняет их. Поймите, что маски человек носит не для того, чтобы кому-то сделать лучше, а чтобы себя защитить», — сказал Онищенко в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что человека, который не носит маску, штрафуют за то, что он не хочет сам себя защищать.

«Абсурдность этой идеи состоит в том, что людей приходится штрафовать. Носите маски», — добавил Онищенко.

Говоря о пенсионерах, он подчеркнул, что они — самые
уязвимые для вируса люди.

«Им я бы им раздавал эти маски, поскольку они точно их сами не могут купить. Я знаю, какую пенсию получает моя мама, и она на эти деньги ничего не сможет купить, но у нее есть я. Это мой святой долг обеспечить ее, но у многих другая ситуация. Мы должны им дать средства защиты и заставлять носить маски их не надо будет», —​ заключил Онищенко.

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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , ИА Sputnik
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