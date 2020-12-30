Онищенко призвал раздать пожилым медицинские маски бесплатно

Геннадий Онищенко. Молодых россиян, которые не хотят носить медицинскую маску, нужно образовывать и объяснять, почему ее следует носить, пожилым людям стоит раздавать средства защиты бесплатно, заявил депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России

«Мы необразованные, мы знаем правила, но не выполняем их. Образованный человек правила безопасности знает и выполняет их. Поймите, что маски человек носит не для того, чтобы кому-то сделать лучше, а чтобы себя защитить», — сказал Онищенко в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что человека, который не носит маску, штрафуют за то, что он не хочет сам себя защищать.

«Абсурдность этой идеи состоит в том, что людей приходится штрафовать. Носите маски», — добавил Онищенко.

Говоря о пенсионерах, он подчеркнул, что они — самые

уязвимые для вируса люди.