Роспотребнадзор утвердил новые требования к рабочему месту 

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к условиям труда, которые вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.
Требования будут обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не будут распространяться на водолазов и космонавтов, а также выполнение аварийно-спасательных и боевых задач.
Ведомство ввело ряд новых требований к рабочему месту работников, которые проводят весь день сидя. Так, пространство для ног должно быть не уже полуметра, не ниже 60 сантиметров и не меньше 45 сантиметров в глубину на уровне колен и 60 сантиметров на уровне ступней.
Рабочие места тех, кто проводит весь день стоя, необходимо оснащать сиденьем-поддержкой.
Для тех, кто работает 12 и более часов с перерывом на сон, необходимо предусмотреть специальное место для сна и приема горячей пищи.
Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением и устройствами подачи питьевой воды.
Изменения коснулись условий труда беременных и кормящих женщин.
Они не должны поднимать предметы с пола и выше уровня плеч, работать на корточках или коленях, согнувшись, упираясь животом и грудью в оборудование.
Кроме того, беременные и кормящие не могут быть задействованы в работе, связанной с воздействием вирусов, грибков и паразитов, а также использованием источников инфракрасного излучения.
Как сообщал «Рамблер», в следующем году в трудовом законодательстве появится понятие «удаленная работа», бумажные трудовые книжки заменят электронные, а выплаты (декретные, пособия по беременности и родам и другие) будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования.