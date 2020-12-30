Роспотребнадзор утвердил новые требования к рабочему месту 

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к условиям труда, которые вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС

Требования будут обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не будут распространяться на водолазов и космонавтов, а также выполнение аварийно-спасательных и боевых задач.

Ведомство ввело ряд новых требований к рабочему месту работников, которые проводят весь день сидя. Так, пространство для ног должно быть не уже полуметра, не ниже 60 сантиметров и не меньше 45 сантиметров в глубину на уровне колен и 60 сантиметров на уровне ступней.

Рабочие места тех, кто проводит весь день стоя, необходимо оснащать сиденьем-поддержкой.

Для тех, кто работает 12 и более часов с перерывом на сон, необходимо предусмотреть специальное место для сна и приема горячей пищи.

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением и устройствами подачи питьевой воды.

Изменения коснулись условий труда беременных и кормящих женщин.

Они не должны поднимать предметы с пола и выше уровня плеч, работать на корточках или коленях, согнувшись, упираясь животом и грудью в оборудование.

Кроме того, беременные и кормящие не могут быть задействованы в работе, связанной с воздействием вирусов, грибков и паразитов, а также использованием источников инфракрасного излучения.