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Москва

Гинцбург рассказал об испытаниях препарата от COVID-19 на основе антител 

РИА Новости 29 минут назад
Гинцбург сообщил об испытаниях препарата для лечения коронавируса
Фото: РИА Новости
Центр Гамалеи ведет испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител на экспериментальных животных, заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.

"Да, безусловно, на экспериментальных животных в настоящий момент. Потом обезьянки будут в обязательном порядке", — заявил он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли уже испытания препарата на животных.

Центр Гамалеи планирует начать испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител на людях осенью, доавил Александр Гинцбург.

"Я надеюсь, что на людях первая фаза начнется осенью, может быть чуть-чуть пораньше", — заявил он, отвечая на вопрос о том, когда могут начаться испытания препарата на людях.

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Общество , Александр Гинцбург , РИА Новости
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