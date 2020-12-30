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Москва

Учительнице пришлось раздеться, чтобы выжить в пандемию 

Александр Котлеткин 48 минут назад
Учительница из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потеряла работу во время пандемии COVID-19. Девушке ничего не оставалось, как начать продавать свои горячие фото в интернете. Об этом сообщает Lenta.ru.
На аккаунты 23-летней Райли Саммерс в Instagram подписаны полтора миллиона пользователей сети.
Американка регулярно получает предложения выйти замуж, ей делают комплименты и посвящают стихи.
«Один парень под каждой моей фотографией оставляет красиво написанное стихотворение. Это мило и заставляет меня улыбаться», — отметила она.
Интернет помог Райли пережить сложные времена, но вот сможет ли она вернуться к работе с детьми — большой вопрос.
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