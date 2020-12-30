Медики рассказали о состоянии Фрейндлих

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих , которая была госпитализирована с коронавирусом , остается стабильно тяжелым без ухудшения, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Как сообщали в понедельник в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

"Состояние (Фрейндлих) стабильно, без отрицательной динамики", — сказала собеседница агентства.

Ранее представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована "скорой".

Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде ) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России . С 1983 года — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".