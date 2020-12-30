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Москва

Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Медики рассказали о состоянии Фрейндлих
Фото: РИА Новости
Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается стабильно тяжелым без ухудшения, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
Как сообщали в понедельник в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

"Состояние (Фрейндлих) стабильно, без отрицательной динамики", — сказала собеседница агентства.

Ранее представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована "скорой".
Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Алиса Фрейндлих , Федеральное медико-биологическое агентство , Правительство РФ , РИА Новости
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