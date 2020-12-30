"Но через год — уже в 2021 году должны начать и в конце года, надеюсь, завершится работа, — сделают суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию Сочи — Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо", — заключил Путин.