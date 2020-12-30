Голикова сообщила о 70 тыс. умерших от COVID россиян

В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности COVID. Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, только потому что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий", — пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24".
Вице-премьер добавила, что еще 45 109 заразившихся умерли от других причин.
"Во всех этих случаях у умерших был положительный тест на COVID", — сказала она.