Голикова сообщила о 70 тыс. умерших от COVID россиян

"70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности COVID. Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, только потому что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий", — пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24".