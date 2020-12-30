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Москва

Голикова уточнила данные по смертности от коронавируса в России 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Голикова сообщила о 70 тыс. умерших от COVID россиян
Фото: РИА Новости
В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности COVID. Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, только потому что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий", — пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24".

Вице-премьер добавила, что еще 45 109 заразившихся умерли от других причин.

"Во всех этих случаях у умерших был положительный тест на COVID", — сказала она.

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Общество , Татьяна Голикова
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