Пока вы в маске: В России создан антидот от коронавируса 

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В России создан антидот от коронавируса с эффективностью 99%

Онищенко оправдал находившегося в храме без маски депутата

В России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса

Почти 71 тыс. россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тыс. человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам.

Вакцинация россиян от COVID-19 обойдется в 75-100 млрд рублей

Вакцинация граждан РФ от коронавируса может обойтись в 75-100 млрд рублей. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

В Петербурге начался период жестких ограничений

В Санкт-Петербурге в среду, 30 декабря, начинается период жестких противовирусных ограничений. Он продлится вплоть до окончания новогодних каникул, 10 января.