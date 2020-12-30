Пока вы в маске: В России создан антидот от коронавируса 

В России создан антидот от коронавируса с эффективностью 99%
В России созданы и запатентованы два новейших лекарства от коронавируса. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Онищенко оправдал находившегося в храме без маски депутата
Депутат Госдумы Александр Ильтяков был замечен на богослужении в курганском храме Александра Невского без средств индивидуальной защиты. На это обратили внимание местные жители.
В России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса
Почти 71 тыс. россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тыс. человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам.
Вакцинация россиян от COVID-19 обойдется в 75-100 млрд рублей
Вакцинация граждан РФ от коронавируса может обойтись в 75-100 млрд рублей. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
В Петербурге начался период жестких ограничений
В Санкт-Петербурге в среду, 30 декабря, начинается период жестких противовирусных ограничений. Он продлится вплоть до окончания новогодних каникул, 10 января.