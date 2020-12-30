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Москва

Глава «Газпром-медиа» объяснил закрытие «Дома-2» 

Павел Тиунов 1 час назад
Шоу «Дом-2» решено было закрыть из-за потери аудитории и, как следствие, исчезнувшей финансовой выгоды, заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров. По его словам, телепроект давно потерял популярность у молодежи, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заявление топ-менеджера в эфире телеканала «Россия-24».
Две недели назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 30 декабря «Дом-2» в последний раз выйдет в эфир на ТНТ. Руководство телеканала приняло решение о закрытии телепроекта. Звучала версия о том, что шоу не выдерживает конкуренции с YouTube-проектами. Как следствие, программа потеряла рекламодателей.
Руководитель холдинга «Газпром-медиа», в структуру которого входит телеканал ТНТ, Александр Жаров подтвердил, что главная причина закрытия «Дома-2» — падение рейтингов. По его словам, бытующее мнение, что шоу смотрит молодежь, последние несколько лет — ошибочно.

«Он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным», — подчеркнул топ-менеджер.

Телеканал ТНТ, производя дорогой контент, терпел убытки, поэтому было принято решение о закрытии проекта резюмировал Жаров.
При этом генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев уверяет поклонников, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок уже называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатр и т.д. Ни один из указанных вариантов пока не был утвержден официально. Программа также претерпит кардинальные изменения: с нового года все участники отправятся в неоплачиваемый отпуск, из которого вернутся только самые рейтинговые персонажи. Руководство также решило продолжить работу над подпроектом «Дома-2» шоу «Бородина против Бузовой». Ведущие, как и прежде, будут обсуждать перипетии в периметре, но кроме того им предстоит окунуться в личную жизнь селебрити, светские скандалы и главные события шоу-бизнеса.
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Общество , Видео , Александр Жаров , Александр Расторгуев , Газпром-медиа , Комсомольская правда
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