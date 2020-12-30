Шоу «Дом-2» решено было закрыть из-за потери аудитории и, как следствие, исчезнувшей финансовой выгоды, заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров . По его словам, телепроект давно потерял популярность у молодежи, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заявление топ-менеджера в эфире телеканала «Россия-24».

Две недели назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 30 декабря «Дом-2» в последний раз выйдет в эфир на ТНТ. Руководство телеканала приняло решение о закрытии телепроекта. Звучала версия о том, что шоу не выдерживает конкуренции с YouTube-проектами. Как следствие, программа потеряла рекламодателей.

Руководитель холдинга «Газпром-медиа», в структуру которого входит телеканал ТНТ, Александр Жаров подтвердил, что главная причина закрытия «Дома-2» — падение рейтингов. По его словам, бытующее мнение, что шоу смотрит молодежь, последние несколько лет — ошибочно.

«Он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным», — подчеркнул топ-менеджер.

Телеканал ТНТ, производя дорогой контент, терпел убытки, поэтому было принято решение о закрытии проекта резюмировал Жаров.