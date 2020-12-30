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Вероника Скворцова: в России создан антидот от коронавируса с эффективностью 99% 

+1 и ещё 13 2 часа назад
В России создан антидот от коронавируса с эффективностью 99%
Фото: Reuters
В России созданы и запатентованы два новейших лекарства от коронавируса. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По ее словам, первый препарат этиотропный, он влияет напрямую на вирус и фактически является антидотом для коронавирусной инфекции. Доклинические исследования показали его эффективность более 99%. Если на клинических испытаниях это подтвердится, то это будет «первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».
Что касается второго препарата, он создан для профилактики или угнетения цитокинового шторма при тяжелом течении коронавируса. Это лекарство уже прошло стадию клинических испытаний и находится на этапе регистрации.
Кроме того, как сказала Вероника Скворцова, в России разрабатывают рекомбинантную вакцину, которая будет действовать не через антитела, а через клеточный иммунитет.
Ранее Центр имени Гамалеи сообщил, что его вакцина на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19. Сегодня, 30 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, чем отличаются две российские вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
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Общество , Татьяна Голикова , Вероника Скворцова , Михаил Мишустин , Федеральное медико-биологическое агентство
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