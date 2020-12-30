В России создан антидот от коронавируса с эффективностью 99%

По ее словам, первый препарат этиотропный, он влияет напрямую на вирус и фактически является антидотом для коронавирусной инфекции. Доклинические исследования показали его эффективность более 99%. Если на клинических испытаниях это подтвердится, то это будет «первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».

Что касается второго препарата, он создан для профилактики или угнетения цитокинового шторма при тяжелом течении коронавируса. Это лекарство уже прошло стадию клинических испытаний и находится на этапе регистрации

Кроме того, как сказала Вероника Скворцова, в России разрабатывают рекомбинантную вакцину, которая будет действовать не через антитела, а через клеточный иммунитет.