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Москва

В Петербурге начался период жестких эпидограничений 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
В Санкт-Петербурге в среду, 30 декабря, начинается период жестких противовирусных ограничений. Он продлится вплоть до окончания новогодних каникул, 10 января.
В городе не будут работать рестораны, кафе, бары, музеи и театры. Кроме того, согласно указу властей города, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.
При этом ресторанам разрешили принимать посетителей на зимних верандах.
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Власти надеются, что введенные ограничения сократят число планировавших отправиться на каникулы в этот город туристов.
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге отменил рождественские богослужения.
Между тем, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин ранее рассказал об итогах года для городской экономики, передает RT.
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Общество , Видео , Евгений Елин , Волгоградская Область , Москва , Санкт-Петербург
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