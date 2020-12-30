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Москва

Видео необычного сюрприза на корпоративе врачей 

Вадим Дроздов 18 минут назад
29 декабря в подмосковном городе Щелково во время корпоратива медицинских работников состоялась акция с участием нескольких десятков автомобилей. Водители припарковали свои авто в виде слова "спасибо" в честь всех врачей, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Один из участников акции, который сам является врачом, рассказал журналистам о деталях флэш-моба.
Чтобы все получилось как запланировано, было необходимо задействовать минимум 60 машин. В итоге в акции приняло участие более 70 автолюбителей.
"Так приятно, что много людей уделило этому внимание. Каждый оставил частичку себя в этом", — заявил один из участников акции.
Общество , Видео
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