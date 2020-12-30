Новый участок ЦКАД попал на видео 

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28 декабря государственная компания «Автодор» открыла автомобильное движение по новым участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

ЦКАД строится с 2014 года. Проект поделен на пять пусковых комплексов: ЦКАД-1 (платный проезд, соединяет трассы М4 и М3), ЦКАД5 (бесплатный проезд, соединяет М3 и М10), ЦКАД-3 (платный проезд, соединяет М11 и М7), ЦКАД-4 (платный проезд, соединяет М7 и М4).

Тарифы за проезд варьируются от 2,5 до 5 руб. за километр. Максимальная скидка дается тем, у кого есть бесконтактный транспондер «Автодора».

В июне 2021 года планируется достроить оставшиеся участки дороги в рамках текущего проекта.