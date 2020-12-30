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В Крыму заявили о наличии условий для строительства горнолыжного курорта 

РИА Новости и ещё 1 39 минут назад
В Крыму может появиться горнолыжный курорт
Фото: ТАСС
В Крыму есть условия для строительства горнолыжного курорта, однако для этого необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее он сообщал, что Крым готов пойти на серьезные затраты для создания горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри. Однако этому должны предшествовать официальные исследования по определению климатической и географической возможности.

"Согласно полученным экспертным заключениям организаций "Инжзащита" и "Российская федерация горнолыжного спорта", принимавших активное участие в строительстве горнолыжных курортов, в том числе в Краснодарском крае, в Крыму есть возможность открытия горнолыжного курорта", — сказал РИА Новости Волченко.

При этом, по его словам, для реализации проекта необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений.

"Это специфика, связанная с высотами, подъездными путями, наличием водных ресурсов, точками подключения и прочие", — сказал министр.

При этом, его словам, за счет созданной инфраструктуры возможно использование горнолыжного курорта круглогодично, в том числе в рамках спортивного туризма, исходя из мирового опыта.
Министр полагает, что инфраструктурное сопровождение проекта должно быть отражено в федеральных целевых программах и национальном проекте по туризму.
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Общество , Вадим Волченко , РИА Новости , Краснодарский Край , Республика Крым
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