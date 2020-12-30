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В Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
В Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет
Фото: РИА Новости
Вакцинация от коронавируса жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет началась в среду, сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"Сегодня в Петербурге стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. В поликлинике №102 Приморского района на прививку пришли 20 человек. Самому пожилому — 75 лет", — говорится в сообщении.

В Петербурге работает 70 пунктов вакцинации. В праздники они продолжат работу — кроме 1 и 7 января. Новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 9,9 тыс. доз поступила в среду, в ближайшее время ее доставят в поликлиники города. Всего в Петербург поступило 25 тыс. доз вакцины.
Городской комитет по здравоохранению направил письмо в райадминистрации о необходимости организовать в первую очередь вакцинацию лиц старше 60 лет, не имеющих противопоказаний.
В Петербурге выявили 238 366 случаев заражения коронавирусом, это второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 144 874 человека, умерли 7 610. За последние сутки в городе выявили 3 764 случая заражения.
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Общество , Санкт-Петербург
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