Состояние Фрейндлих остается стабильно тяжелым

России. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих , которая была госпитализирована с коронавирусом, остается тяжелым, но стабильным, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА

Как сообщали в понедельник в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Ранее ее состояние было тяжелым, но стабильным, и пока ситуация не изменилась.

"Состояние (Фрейндлих) стабильно тяжелое, без динамики", — сказала собеседница агентства.

Ранее представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована "скорой".