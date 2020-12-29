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Москва

Трэш и угар новогодних праздников 

Александр Котлеткин 1 час назад
Приближается самый долгожданный праздник для россиян — Новый год. Многие семьи уже нарядили елку, развешали гирлянды и готовы к приему гостей. Кто-то же так занят, что оставил все важные дела на предновогодний день. Ну и конечно в такие дни мы часто жалуемся на недостаток праздничного настроения. Буквально через несколько дней можно будет наконец-то расслабиться и позабыть обо всех невзгодах, которые принес уходящий года. Ну а пока новогодний треш и угар в подборке «интернет-мемов» от «Рамблера».
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