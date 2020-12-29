Российские медики уснули в палате «тяжелого» пациента с COVID-19

В соцсетях появился снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области . На фотографии запечатлены трое медиков в защитных костюмах, которые лежат на полу около кровати пациента с COVID-19.

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина…», — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.

Она добавила, что ночью одному из пациентов стало плохо и ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов. В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.

Соцсети

За последние сутки в России было зафиксировано 27 002 новых случаев коронавируса COVID-19, пишет НСН.