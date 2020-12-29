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Опубликовано фото российских медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19 

Свободная пресса и ещё 2 1 час назад
Российские медики уснули в палате «тяжелого» пациента с COVID-19
Фото: РИА Новости
В соцсетях появился снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области. На фотографии запечатлены трое медиков в защитных костюмах, которые лежат на полу около кровати пациента с COVID-19.

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина…», — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.

Она добавила, что ночью одному из пациентов стало плохо и ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов. В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.
Соцсети
За последние сутки в России было зафиксировано 27 002 новых случаев коронавируса COVID-19, пишет НСН.
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Общество , Ленинградская область
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