За минувшие сутки в России выявлено 27747 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram -канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27747 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 15% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 6566, Санкт-Петербурге — 3758, Московской области — 1487.

Всего в стране выявлено 3159297 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 525 418 человек, из них 29235 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 593 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 57019 человек.

Накануне, 30 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 513. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1234.