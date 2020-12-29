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В Чечне ответили на обращение родственников боевиков, убитых в Грозном 

Газета.Ru и ещё 3 29 декабря 2020
В Чечне ответили на обращение родственников боевиков, убитых в Грозном
Фото: РИА Новости
Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов ответил на обращение родственников боевиков, напавших на полицейских в Грозном, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Даудов отметил, что 31 декабря в 11.00 ингушских тейпов ждут в парламенте республики, чтобы представить доказательства виновности нападавших.
Он заявил, что, если докажет их виновность, то ответственность за убитого и раненого полицейских будет лежать на представителях ингушской общественности.

«Террорист — есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа», — сказал Даудов.

Ранее жители Ингушетии записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они потребовали предоставить доказательства виновности убитых боевиков, а также отпустить их родственников, которые были задержаны после нападения.
28 декабря двое мужчин, вооруженные ножами, напали на сотрудников ПТС в Грозном. Один полицейский погиб, другой получил ранения. Боевики были ликвидированы ответным огнем.
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Общество , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Грозный , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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