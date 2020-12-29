В Чечне ответили на обращение родственников боевиков, убитых в Грозном 

Даудов отметил, что 31 декабря в 11.00 ингушских тейпов ждут в парламенте республики, чтобы представить доказательства виновности нападавших.

Он заявил, что, если докажет их виновность, то ответственность за убитого и раненого полицейских будет лежать на представителях ингушской общественности.

«Террорист — есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа», — сказал Даудов.

Ранее жители Ингушетии записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову . Они потребовали предоставить доказательства виновности убитых боевиков, а также отпустить их родственников, которые были задержаны после нападения.

28 декабря двое мужчин, вооруженные ножами, напали на сотрудников ПТС в Грозном. Один полицейский погиб, другой получил ранения. Боевики были ликвидированы ответным огнем.