В Чечне ответили на обращение родственников боевиков, убитых в Грозном 

Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов ответил на обращение родственников боевиков, напавших на полицейских в Грозном, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Даудов отметил, что 31 декабря в 11.00 ингушских тейпов ждут в парламенте республики, чтобы представить доказательства виновности нападавших.
Он заявил, что, если докажет их виновность, то ответственность за убитого и раненого полицейских будет лежать на представителях ингушской общественности.
«Террорист — есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа», — сказал Даудов.
Ранее жители Ингушетии записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они потребовали предоставить доказательства виновности убитых боевиков, а также отпустить их родственников, которые были задержаны после нападения.
28 декабря двое мужчин, вооруженные ножами, напали на сотрудников ПТС в Грозном. Один полицейский погиб, другой получил ранения. Боевики были ликвидированы ответным огнем.