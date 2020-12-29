Спецназ взял штурмом Среднеуральский женский монастырь 

Спецназ задержал опального схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь. Правоохранители провели спецоперацию в ночь на 29 декабря. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Сейчас бывший настоятель конвоирован в Москву

Сергию предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором он призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать монастырь.