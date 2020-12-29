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Москва

Модель требует посадить Александра Гордона за оскорбление 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Модель написала заявлению в полицию на оскорбившего ее Александра Гордона
Фото: РИА Новости
Модель Елена Миськова пожаловалась в полицию на телеведущего Александра Гордона за то, что в 2017 году он назвал ее «проституткой», сообщает Telegram-канал «Mash». Она обвинила журналиста в клевете, за которую недавно в России ввели уголовную ответственность.
Инцидент произошел в студии программы «Мужское и женское». Миськова в рамках ток-шоу рассказала, как она переехала из глубинки в Москву, и поделилась секретами обольщения мужчин, за счет которых живёт.
Гордон тогда поинтересовался у модели, не считает ли она себя проституткой. Миськова ответила «нет» и задала встречный вопрос, почему телеведущий позволяет себе подобные высказывания.

«Потому что вы спите с мужчиной за деньги и подарки, не любя его», — заявил Гордон.

Недавно в органы внутренних дел поступило заявление от Елены Миськовой, которая попросила привлечь журналиста к ответственности.

«В 17 году Гордон посмел меня огульно оскорбить назвав «проституткой» без видимых причин и является клеветой, за чем последовал хейт, мои репутационные риски и травля в сети интернет», — говорится в заявлении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом Миськова не скрывает, что к обращению в полицию ее подтолкнула новость о том, что в России не так давно ввели уголовную ответственность за клевету.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Никита Джигурда заявил о планах засудить экс-адвоката потерпевших по делу Михаила Ефремова Александра Добровинского. Артист и юрист столкнулись на улице после одного из судебных заседаний. Джигурда назвал адвоката «Добросвинским». Услышанное вывело юриста из себя, и он якобы очень сильно сжал руку оппонента. Актер отправился в больницу, сделал рентген, медики выявили ушиб фаланги второго пальца правой руки. Джигурда заявил о планах привлечь юриста к ответственности, поскольку инцидент поставил крест на нескольких концертах, на которых он намеревался петь стихи Есенина и Высоцкого под гитару.
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Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Александр Гордон , МВД
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