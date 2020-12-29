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Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» 

РИА Новости 1 час назад
Умер солист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко
Фото: CC BY-SA 4.0 / Evgeny 2020 /
Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram.

"Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры! Вечная память тебе!" — написали коллеги артиста.

Причина смерти певца пока неизвестна.
Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.
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