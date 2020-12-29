Умер солист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко

Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram.

"Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры! Вечная память тебе!" — написали коллеги артиста.

Причина смерти певца пока неизвестна.

Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.