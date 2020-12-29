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Появилось видео ухудшения погоды в Москве 

Вадим Дроздов 37 минут назад
28 декабря в Москве был введен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра и гололеда.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Предупреждение о гололеде в Москве и области действует с 09:00 30 декабря до 21:00 31 декабря. Сильный ветер ожидается с 09:00 29 декабря до 09:00 30 декабря. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и области в новогоднюю ночь температура воздуха будет около нуля градусов, в области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Местами в регионе выпадет мокрый снег.
Общество , Видео
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