Появилось видео ухудшения погоды в Москве 

28 декабря в Москве был введен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра и гололеда.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра России

Предупреждение о гололеде в Москве и области действует с 09:00 30 декабря до 21:00 31 декабря. Сильный ветер ожидается с 09:00 29 декабря до 09:00 30 декабря. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и области в новогоднюю ночь температура воздуха будет около нуля градусов, в области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Местами в регионе выпадет мокрый снег.