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Опрос показал, как часто россияне забывают пароли от банковских карт 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Как часто россияне забывают пароли от банковских карт
Фото: pexels.com/Anna Shvets
В текущем году число жителей России, забывающих пароли и коды доступа к банковским картам, увеличилось на 15 процентов. Это следует из результатов опроса, проведенного Райффайзенбанком.
При этом среди респондентов в социальных сетях 45 процентов признали, что вспомнить пин-коды и пароли в 2020 году стало сложнее. В целом на забывчивость пожаловался каждый пятый участник исследования.
Среди опрошенных 83 процента пользуются разными паролями для каждой конкретной карты или сервиса, хотя 18 процентов заявили, что предпочли бы пользоваться одним и тем же паролем.
Из респондентов, которые используют везде один и тот же пароль, 80 процентов делают это для того, чтобы его не забыть. При этом 51 процент респондентов нигде не записывают и не дублируют эти сведения, рассчитывая лишь на свою память.
В целом среди опрошенных россиян 93 процента пользуются личными кабинетами онлайн-магазинов и сервисов, в том числе 82 процента ежемесячно заходят не более чем на пять подобных сайтов, 16 процентов — на пять-десять ресурсов, два процента — на 11-20 интернет-площадках, сообщает ТАСС.
Ранее в ходе опроса большинство россиян признались, что им иногда необходим отдых от интернета.
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Комментарии
Общество , Райффайзенбанк Австрия , ИТАР-ТАСС
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