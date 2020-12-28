Имущество Легкоступовой оценили в 100 млн рублей

Наследники певицы Валентины Легкоступовой борются за имущество, которое оценено специалистами в сумму более 100 миллионов рублей, сообщает ФАН. Состояние артистки — квартира в Москве , загородный дом и права на хит «Ягода-малина».

Квартира Легкоступовой находится в Каретном ряду в получасе ходьбы от Кремля. Апартаменты, площадью около 78 квадратных метров, имеют кадастровую стоимость более 26 миллионов рублей, но по факту стоят в четыре раза дороже. Риэлторы оценивают жилье певицы в сумму около 100 миллионов. Половина квартиры принадлежит дочери артистки Анетте Бриль , поэтому наследники, среди которых четыре человека, будут делить только 50% жилплощади.

Загородный жом Легкоступовой куда менее ценен, чем ее квартира. Речь идет о постройке в деревне Теренино Павлово-Посадского района. По данным журналистов, сам дом не числится в кадастровом реестре, поэтому оценить можно только участок, на котором он расположен. Земля площадью 1500 квадратных метров стоит более миллиона рублей.

При этом самым главным богатством артистки названы права на исполнение хита «Ягода-Малина». Песня до сих пор звучит на официальных площадках и может приносить дивиденды правообладателю.

На все вышеперечисленное наследство имеет право вдовец Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов , которого подозревают в причастности к смерти певицы, заявил журналистам адвокат Сергей Жорин . По его словам, мужчина не сможет участвовать в гонке за состоянием только в одном случае — если суд признает его «недостойным наследником». Причиной для этого может послужить доказанная вина Фирсова в гибели Легкоступовой или порочащие ее память заявления.