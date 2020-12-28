Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Ленинградской области введут комендантский час для подростков 

RT на русском и ещё 1 46 минут назад
В Ленобласти введут комендантский час для подростков
Фото: РИА Новости
Власти Ленинградской области приняли решение о введении комендантского часа для несовершеннолетних с 30 декабря по 10 января.
Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение.
Ограничения будут введены в рамках мер по противодействию коронавирусу.
Ранее в Ленинградской области объявили о решении сделать 31 декабря выходным днём для работников бюджетной сферы.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
RT на русском: последние новости
Фрейндлих до госпитализации неделю лечилась от коронавируса дома Фрейндлих до госпитализации неделю лечилась от коронавируса дома Эксперт рассказал, на какие профессии снизится спрос за 10 лет Эксперт рассказал, на какие профессии снизится спрос за 10 лет В России все регионы объявили 31 декабря выходным днём В России все регионы объявили 31 декабря выходным днём
Общество , Александр Дрозденко , Интерфакс , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение