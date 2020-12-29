Острая нехватка мигрантов: Как РФ пострадала из-за пандемии

Трудовых мигрантов в России в этом году стало в два раза меньше. Сейчас в России работают порядка 6,5 млн человек из других стран. В каких сферах не хватает сотрудников, телеканалу «МИР 24» рассказал эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.

— Какие сферы бизнеса стали проседать из-за того, что мигрантов стало меньше?

Гарри Мурадян: Пострадали все бизнесы, которые являются поставщиками овощей, фруктов, все рынки труда, которые имеют низкую маржу: логистика, перевозки, оказание коммунальных услуг — подметание улиц, сбор и вывоз мусора. Пострадали все организации, которые занимаются доставкой товара до конечного потребителя. Сотрудников стало меньше, клиенты недовольны, товары не доставляются.

— В индустрии красоты теперь тоже меньше сотрудников. Что делают владельцы салонов?

Гарри Мурадян: В преддверии Нового года особенно большое количество записей на разные услуги. К сожалению, большая доля рабочих — мигранты, которые эти услуги оказывают. Сейчас это в особом дефиците. Полный ажиотаж, записи нет, что делать, мы пока не понимаем. Замещение этих вакансий гражданами России идет неактивно.

— Традиционно много мигрантов было занято в сферах строительства и ЖКХ. Как работодатели компенсируют нехватку иностранных рабочих рук?

Гарри Мурадян: Если говорить о стройке, количество смен сокращается. Если раньше застройщик тот или иной объект строил в течение двух — трех лет и при этом сотрудники работали в три смены, то сейчас количество смен уменьшилось, потому что рук не хватает. Люди уехали , строить некому. Граждане России неохотно соглашаются на эти профессии, потому что у них зарплатные ожидания существенно выше. Люди, которые не являются мигрантами, но имеют статус вида на жительство, также имеют трудности с трудоустройством на большое количество позиций, ввиду чего они вынуждены работать на стройке.

— Еще один пострадавший сегмент — рестораны и кафе. Не хватает поваров, официантов, уборщиц. Как предприниматели справляются с трудностями в этой сфере?

Гарри Мурадян: Нужно признать, что больший урон сегменту гостинично-ресторанного бизнеса нанес не отток мигрантов, а законодательные ограничения, которые запрещают присутствие гостей после 23:00. По моим наблюдениям, выручка заведений даже в предновогодний период достаточно сильно упала. Это больше связано с законодательным ограничением.

— Можно ли говорить, что в столицу потянулось больше людей из регионов?

Гарри Мурадян: На данный момент нет объективной статистики. По личным наблюдениям скажу, что такая тенденция есть, из ближайшего Подмосковья люди активно подтягиваются в Москву, потому что видят пробел в занятости, видят, что освободились рабочие места. Сейчас работы в той же Москве полно, желающих работать не очень много. Ввиду оттока мигрантов люди из Подмосковья активно подтягиваются.

— Как сами регионы справляются с оттоком мигрантов?

Гарри Мурадян: Регионы в этом вопросе более застрахованы. В столице, к сожалению, подавляющее количество низкоквалифицированной работы выполняется мигрантами, в отличие от регионов, в которых местное население спокойно занимается профессиями снегоуборщика, доставщика, маникюрщицы. В процентном соотношении в столице было больше мигрантов, ввиду чего на Москве эта история существенно отразилась.

— Частично ручной труд заменили машинным в той же строительной отрасли?

Гарри Мурадян: К сожалению, нет. Чтобы заменить ручной труд машинами, требуется создание инфраструктуры, платформы, законодательной базы. Представьте себе беспилотный уборщик мусора. Чтобы машина на этом этапе заменила человека, нужно создать законодательную платформу, в которую введено понятие беспилотного автотранспорта. Говорить о замене людей машинами пока рано.

— Можно ли говорить о росте зарплат в определенных сферах в связи с тем, что на смену мигрантам пришли россияне? Или россияне снизили зарплатные ожидания?

Гарри Мурадян: Скорее, верна история вторая, потому что после пандемии на рынок вышло огромное количество высококвалифицированного персонала, которого коснулось сокращение, увольнение. Люди последние несколько месяцев сидели дома, не выходили из дома. Когда появилась хоть какая-то работа, люди начали соглашаться. Отток мигрантов освободил дополнительные рабочие места.

Буквально два месяца назад не было вакансий: было много желающих работать, но свободных мест было мало. Сейчас мигранты освободили рабочие места, но местное население неохотно их занимает. Однако ввиду отсутствия альтернатив постепенно процесс замещения имеет место быть.

— Как будет развиваться ситуация на рынке рабочей силы России в 2021 году?