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В России снизилась младенческая смертность 

Вероника Полынина 1 час назад
В России снизилась младенческая смертность
Фото: depositphotos.com
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила данные о естественном движении населения в ноябре 2020 года.
В ноябре родились 112,9 тысячи младенцев, умерли 219,9 тысячи человек. Было зарегистрировано 54,4 тысячи браков и 47,5 тысячи разводов.
В России на 10,3% снизился показатель младенческой смертности. В ноябре 2020 года умерли 522 детей до 1 года, тогда как в ноябре 2019 года этот показатель составлял 582 человека.
С января по ноябрь 2020 года снижение младенческой смертности составило 13,1% к аналогичному периоду 2019 года.
Также снизился показатель разводов. В период с января по ноябрь 2020 года число разводов в РФ составило 504 892. За тот же период прошлого года было оформлено 565 003 развода. Таким образом, снижение составило 10,4%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году Росстат планирует переход на новую систему сбора данных для расчета инфляции. Новый порядок расчета потребительской инфляции объединит данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта. Тем самым будет изменена система сбора данных вручную, который проводят сейчас более тысячи сотрудников Росстата в регионах.
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Общество , Росстат
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