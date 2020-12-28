Умер солист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко

«28 декабря 2020 года на 67-м году безвременно ушел из жизни наш друг, товарищ, коллега Владимир Петрович Ефименко солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня". Светлая память. Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда. Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим. Дорогой наш друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас! Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры! Вечная память тебе! Ты всегда будешь жить в наших сердцах! Царствие тебе Небесное, вечный покой, и пусть земля тебе будет пухом, наш добрый Володя!» — написали коллеги покойного на странице ВИА «Лейся, песня» в Instagram