Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией 

РИА Новости 1 час назад
Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
Фото: РИА Новости
Все силы правительства РФ и руководства регионов брошены на то, чтобы победить пандемию и не допустить серьезных провалов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Вижу и могу судить, как работало и работает правительство, как работают регионы, и я знаю, что все силы брошены на то, чтобы победить, с одной стороны, эту пандемию, не допустить каких-то очень серьезных провалов в работе. И с другой стороны, очень оперативно, как никогда, принимаются и исполняются, что самое главное, все решения", — рассказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Голикова добавила, что правительство РФ в этом году приняло порядка 590 решений только в сфере здравоохранения и все они были исполнены.

"Я прекрасно вижу, как работают наши врачи, медицинский персонал. Вижу, сколько сил и собственного здоровья они отдают, чтобы спасать жизни", — добавила вице-премьер.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Последние новости
Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
Комментарии 1
Общество , Татьяна Голикова , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Пьяный дрессировщик частного цирка избил животных и попал на видео
00:46
Пьяный дрессировщик частного цирка избил животных и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия