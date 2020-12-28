Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией 

Все силы правительства РФ и руководства регионов брошены на то, чтобы победить пандемию и не допустить серьезных провалов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вижу и могу судить, как работало и работает правительство, как работают регионы, и я знаю, что все силы брошены на то, чтобы победить, с одной стороны, эту пандемию, не допустить каких-то очень серьезных провалов в работе. И с другой стороны, очень оперативно, как никогда, принимаются и исполняются, что самое главное, все решения", — рассказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Голикова добавила, что правительство РФ в этом году приняло порядка 590 решений только в сфере здравоохранения и все они были исполнены.
"Я прекрасно вижу, как работают наши врачи, медицинский персонал. Вижу, сколько сил и собственного здоровья они отдают, чтобы спасать жизни", — добавила вице-премьер.
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