Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией 

"Вижу и могу судить, как работало и работает правительство, как работают регионы, и я знаю, что все силы брошены на то, чтобы победить, с одной стороны, эту пандемию, не допустить каких-то очень серьезных провалов в работе. И с другой стороны, очень оперативно, как никогда, принимаются и исполняются, что самое главное, все решения", — рассказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.