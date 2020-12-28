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Москва

Голикова рассказала, как России удалось «принять удар» коронавируса 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Голикова рассказала, как России удалось «принять удар» коронавируса
Фото: РИА Новости
России удалось подготовиться к пандемии коронавируса за счёт оперативного закрытия границ. Об этом в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За счет того, что мы достаточно быстро закрыли границы, у нас очень хорошо сработала санитарно-эпидемиологическая служба, которая своевременно информировала о том, что в Китае появился смертельный вирус», — сказала Голикова.

По её словам, отрезок в 2−2,5 месяца между получением информации о волне коронавируса и подготовке системы здравоохранения дали возможность России принять удар более спокойно по сравнению с другими государствами.
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Общество , Татьяна Голикова , Китай , Великобритания
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