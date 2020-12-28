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Голикова исполнила желание мальчика о полете над Москвой 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Голикова исполнила желание мальчика о полете над Москвой
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в акции "Елка желаний", исполнив мечту десятилетнего мальчика по имени Всеволод — полетать на вертолете над Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" в уходящем, 2020 году открытку с мечтой десятилетнего Всеволода Коксенова из Москвы. Сева хотел пролететь над Москвой на вертолете, и Татьяна Голикова это желание исполнила", — сообщили в секретариате вице-премьера.

Там отметили, что Голикова провела для мальчика, его мамы и сестры небольшую экскурсию по Дому правительства, а также поздравила семью с наступающим Новым годом и сделала детям подарки. Затем Всеволод вместе с родными сел в вертолет и увидел предновогоднюю Москву с высоты птичьего полета.
Ранее в рамках акции уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова вручила детям подарки. В своем аккаунте в Instagram она рассказала, что мальчик Семен из Вологды получил ноутбук. Девочке Алсу из Рязанской области вручили велосипед. Детский омбудсмен сообщила, что именно такие подарки попросили дети в рамках акций.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Анна Кузнецова , Москва
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